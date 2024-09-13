Женщина не знала, что накануне купюру подменили.
Мошенники обманули 85-летнюю жительницу села Харламов Таврического района Омской области. Они похитили у нее 16,5 тыс. рублей.
Как сообщили в полиции, к пенсионерке домой пришли двое незнакомцев. Мужчины заявили, что действуют от имени представителя правительства Омской области и занимаются газификацией. Они поговорили с пожилой женщиной, выпили чаю и помогли вкрутить лампочку в сарае, а потом взяли с пенсионерки 16,5 тыс. рублей в качестве предоплаты за газификацию.
Перед уходом мужчины вернули 5 тыс. рублей. На следующий день женщина дала эти деньги соцработнику на продукты, и выяснилось, это это купюра «Банка приколов».
Соцработник обратился в полицию. Правоохранители завели уголовное дело. Мошенников ищут.