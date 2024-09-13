Сначала тепло будут поставлять только в детские сады, школы и больницы.

Мэр Омска Сергей Шелест заявил, что все учреждения и дома в городе должны быть готовы к приему тепла к 15 сентября. Пока готовы 5730 домов из 5770 и 424 объекта социальной сферы из 425.

– Теплоснабжающие и теплосетевые организации завершают свою ремонтную кампанию – к запуску готовы 64 теплоисточника и 1380 километров тепловых сетей. За лето было заменено 16 км теплосетей, отремонтировано 1915 километров водопроводных сетей и 1326 километров канализационных, – добавил мэр.

Отметим, что в прошлом году отопительный сезон начался в Омске 26 сентября. В этом году дату власти пока не определили. Однако отапливать детские сады, школы и больницы планируется начать уже на следующей неделе.