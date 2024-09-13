Омск-Информ
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·Промышленность

Проект «Лучший по профессии» объединил 200 участников из различных регионов России, представителей крупнейших нефтегазовых предприятий.

«Газпромнефть – смазочные материалы» организовала масштабный конкурс профессионального мастерства среди сотрудников производственных активов компании и крупнейших нефтегазовых предприятий страны. Мероприятие стало очередным этапом реализации программы компании по развитию кадрового потенциала нефтеперерабатывающей отрасли и созданию условий для профессионального роста специалистов смежных направлений.  

В конкурсе принимают участие специалисты производственного блока предприятий нефтегазового комплекса, сотрудники научно-исследовательских лабораторий, а также студенты профильных направлений подготовки. В ходе соревнований конкурсанты выполняют теоретические и практические задания в рамках своей рабочей специализации. Отдельные блоки заданий посвящены вопросам производственной безопасности, охраны труда, медицины.   Экспертная комиссия оценивает участников в девяти номинациях, в числе которых «Лучший оператор товарный», «Лучший машинист компрессорных установок», «Лучший инженер-исследователь», «Лучший водитель погрузчика».  

– Конкурс профессионального мастерства – ключевое событие для сотрудников нашей компании. Уже несколько лет мы успешно вовлекаем в него не только нефтепереработчиков, но и коллег из других промышленных предприятий. Нам важно, чтобы специалисты совершенствовали свои компетенции, делились передовыми практиками, продолжали расти и развиваться. В этом году конкурс впервые организован в формате профессионального кампуса, когда участники проходят испытания на специализированной территории, оснащенной всей необходимой инфраструктурой. Это позволяет создать единую профессиональную среду и сделать обмен опытом представителей различных отраслей более насыщенным и эффективным, – сообщил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

В региональном Минпроме отмечают, что конкурс работает на достижение технологического лидерства.

– Технологическое лидерство на сегодняшний момент является одной из ключевых целей для нашего государства. Огромную роль в ее достижении играют предприятия промышленного сектора, в частности нефтеперерабатывающие активы. Уровень сложности задач, стоящих перед специалистами этих предприятий, определяет высоту требований к их компетенциям. В этой связи конкурсы профмастерства становятся важным инструментом мониторинга кадрового потенциала всей отрасли, помогая определять новые точки ее развития в соответствии с общеэкономическими тенденциями, считает министр промышленности и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников.

Добавим, что конкурс «Лучший по профессии», организованный на базе Омского завода смазочных материалов, собрал более 200 участников из различных регионов России.

·Промышленность

Проект «Лучший по профессии» объединил 200 участников из различных регионов России, представителей крупнейших нефтегазовых предприятий.

«Газпромнефть – смазочные материалы» организовала масштабный конкурс профессионального мастерства среди сотрудников производственных активов компании и крупнейших нефтегазовых предприятий страны. Мероприятие стало очередным этапом реализации программы компании по развитию кадрового потенциала нефтеперерабатывающей отрасли и созданию условий для профессионального роста специалистов смежных направлений.  

В конкурсе принимают участие специалисты производственного блока предприятий нефтегазового комплекса, сотрудники научно-исследовательских лабораторий, а также студенты профильных направлений подготовки. В ходе соревнований конкурсанты выполняют теоретические и практические задания в рамках своей рабочей специализации. Отдельные блоки заданий посвящены вопросам производственной безопасности, охраны труда, медицины.   Экспертная комиссия оценивает участников в девяти номинациях, в числе которых «Лучший оператор товарный», «Лучший машинист компрессорных установок», «Лучший инженер-исследователь», «Лучший водитель погрузчика».  

– Конкурс профессионального мастерства – ключевое событие для сотрудников нашей компании. Уже несколько лет мы успешно вовлекаем в него не только нефтепереработчиков, но и коллег из других промышленных предприятий. Нам важно, чтобы специалисты совершенствовали свои компетенции, делились передовыми практиками, продолжали расти и развиваться. В этом году конкурс впервые организован в формате профессионального кампуса, когда участники проходят испытания на специализированной территории, оснащенной всей необходимой инфраструктурой. Это позволяет создать единую профессиональную среду и сделать обмен опытом представителей различных отраслей более насыщенным и эффективным, – сообщил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

В региональном Минпроме отмечают, что конкурс работает на достижение технологического лидерства.

– Технологическое лидерство на сегодняшний момент является одной из ключевых целей для нашего государства. Огромную роль в ее достижении играют предприятия промышленного сектора, в частности нефтеперерабатывающие активы. Уровень сложности задач, стоящих перед специалистами этих предприятий, определяет высоту требований к их компетенциям. В этой связи конкурсы профмастерства становятся важным инструментом мониторинга кадрового потенциала всей отрасли, помогая определять новые точки ее развития в соответствии с общеэкономическими тенденциями, считает министр промышленности и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников.

Добавим, что конкурс «Лучший по профессии», организованный на базе Омского завода смазочных материалов, собрал более 200 участников из различных регионов России.