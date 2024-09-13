Сотрудники предприятия приняли участие в масштабной экологической акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России».

Сотрудники Омского НПЗ провели экологический субботник на прибрежной территории Иртыша в районе «G-Drive Арены». Волонтеры предприятия собрали бытовой и строительный мусор, а также старые автомобильные шины. Субботник стал частью Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел»), которая ежегодно проводится в рамках реализации национального проекта «Экология».

– Качество водных ресурсов – то, от чего зависит здоровье и благополучие омичей. Наша общая задача сделать так, чтобы берега Иртыша были чистыми. Омский НПЗ регулярно участвует в экологических акциях, направленных на сохранение окружающей среды, и своим примером показывает, что к природным ресурсам необходимо относиться бережно, – отметила министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина.

Забота об экологическом благополучии региона – важная часть социальной деятельности завода. Предприятие ежегодно реализует собственные экологические инициативы и поддерживает всероссийские природоохранные акции.

– Сотрудники завода всегда активно включаются во все мероприятия по охране окружающей среды. Мы живем в Омске и заинтересованы в повышении качества жизни в регионе, поэтому регулярно поддерживаем экологические инициативы и внедряем на производстве современные природоохранные технологии, – отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Напомним, что весной волонтеры ОНПЗ высадили аллею сибирских абрикосов рядом с Успенским кафедральным собором. Также в этом году завод присоединился к Всероссийской экологической акции «Выбираю чистый воздух».