Деньги преступник проиграл на ставках на спорт.

Прокуратура направила в Кировский районный суд Омска уголовное дело 32-летнего местного жителя. Мужчину будут судить за мошенничество.

Как сообщили в полиции, с 2017 года по октябрь 2022 года омич работал оператором технологических установок в нефтегазовой компании. Когда его уволили, он разместил в интернете предложение устроить на работу в компанию за вознаграждение.

– Первым к фигуранту обратился 24-летний житель Кировского округа, который уже пытался устроиться на данное предприятие. Когда последнего взяли на работу, обвиняемый заверил его, что якобы именно он помог в решении этого вопроса. Он предложил устроить в отдел кадров сожительницу потерпевшего за 90 000 рублей. Омич согласился и перевел деньги малознакомому гражданину, – сообщили в полиции.

Реальной возможности кого-то трудоустроить у бывшего сотрудника предприятия не было. Однако он взял деньги у семерых омичей. В зависимости от предлагаемой должности – оператор технологической установки, специалист отдела кадров, заместитель начальника отдела, инженер-технолог, главный специалист проектного офиса, специалист IT-технологий – суммы вознаграждений варьировались от 50 000 до 300 000 рублей. Всего мужчина обогатился примерно на миллион.

– Полученные денежные средства тратил, делая ставки в букмекерской компании, – отметили в прокуратуре.

Отметим, что мужчина признал свою вину, однако вернул только 120 тыс. рублей.

Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.