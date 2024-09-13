Одно ДТП случилось в Кормиловке, другое – в Омске.

Вчера около 21:30 в Кормиловке белая Toyota сбила 51-летнего мужчину. Как сообщили в полиции, в момент столкновения иномарка поворачивала с Маяковского на Ленина, а пешеход двигался по краю дороги.

Мужчина получил травмы. Водитель с места происшествия скрылся. Теперь полиция разыскивает его и очевидцев ДТП.

Если вы располагаете информацией об этой аварии или местонахождении водителя, позвоните по телефонам: 79-37-01, 79-35-04 либо 102.

Вчера около 20:20 в Омске 64-летний мужчина на автомобиле «Лада-Гранта» сбил 8-летнего мальчика. Это произошло на улице Омской.

Мальчик переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. После аварии ему потребовалась медицинская помощь.