Омск-Информ
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·Происшествия

Они занимаются ремонтом здания.
Омичи обратили внимание на рабочих, которые подвергают себя опасности. Как сообщает «НГС55», у мужчин, ремонтирующих здание № 143 на Красном Пути (Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции), нет страховки.
– На одном виден так называемый монтажный пояс, который запрещен к использованию много лет уже, так как он ломает позвоночник при срыве. Он тоже не закреплен к страховке, – рассказал изданию один из очевидцев.
Отметим, что в декабре с крыши здания на Красном Пути уже упал один рабочий. Мужчина погиб.
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·Происшествия

Они занимаются ремонтом здания.
Омичи обратили внимание на рабочих, которые подвергают себя опасности. Как сообщает «НГС55», у мужчин, ремонтирующих здание № 143 на Красном Пути (Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции), нет страховки.
– На одном виден так называемый монтажный пояс, который запрещен к использованию много лет уже, так как он ломает позвоночник при срыве. Он тоже не закреплен к страховке, – рассказал изданию один из очевидцев.
Отметим, что в декабре с крыши здания на Красном Пути уже упал один рабочий. Мужчина погиб.
1030