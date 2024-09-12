Омск-Информ
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·Происшествия

Женщина получила травмы головы.
В одной из школ в Кировском округе Омска произошел несчастный случай. Как сообщает «Ом1», учительница истории споткнулась на лестнице и ударилась головой о стену.
Для травмированной учительницы вызвали скорую. Женщине оказали медицинскую помощь.
В связи с инцидентом расписание уроков в школе изменили.
·Происшествия

Женщина получила травмы головы.
В одной из школ в Кировском округе Омска произошел несчастный случай. Как сообщает «Ом1», учительница истории споткнулась на лестнице и ударилась головой о стену.
Для травмированной учительницы вызвали скорую. Женщине оказали медицинскую помощь.
В связи с инцидентом расписание уроков в школе изменили.