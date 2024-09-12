Омск-Информ
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·Общество

Несмотря на теплые дни, по ночам может холодать до –5.
В ночь на 13 сентября в Омской области снова ожидаются заморозки. По данным Обь-Иртышского УГМС температура в приземном слое опустится до 0...–5 градусов. Местами также ожидаются слабые дожди и туман. 
– В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий связи и электропередачи, а также нарушением транспортного движения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ, – предупредили в мэрии.
Телефоны на случай ЧС:
  • МЧС: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101,
  • Единая дежурно-диспетчерская служба: 78-78-78.
·Общество

Несмотря на теплые дни, по ночам может холодать до –5.
В ночь на 13 сентября в Омской области снова ожидаются заморозки. По данным Обь-Иртышского УГМС температура в приземном слое опустится до 0...–5 градусов. Местами также ожидаются слабые дожди и туман. 
– В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий связи и электропередачи, а также нарушением транспортного движения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ, – предупредили в мэрии.
Телефоны на случай ЧС:
  • МЧС: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101,
  • Единая дежурно-диспетчерская служба: 78-78-78.