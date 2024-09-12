Нарушители раскопали 1,2 га сельскохозяйственных земель.

В Новотроицком сельском поселении Омского района засыпали 4 несанкционированных карьера общераспространенных полезных ископаемых. Как сообщает Россельхознадзор, о работах чиновники отчитались 6 сентября.

Карьеры на землях сельскохозяйственного назначения обнаружили в марте 2019 года в 535 метрах от деревни Малокулачье. Их площадь составила 1,2 га.

Организатора незаконной добычи нашли и привлекли к ответственности. После этого в мае 2024 года от чиновников потребовали устранить нарушение.

Отметим, что к общераспространенным полезным ископаемым относятся пески, глина, торф и др.