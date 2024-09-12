Омск-Информ
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·Происшествия

Спортсмену грозит до 15 лет тюрьмы.

Омские следователи направили в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 31-летнего жителя Омска, обвиняемого в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшего смерть.

По данным следствия, 7 июня нынешнего года в квартире дома на улице Рождественского, 15, обвиняемый, ранее по-любительски занимавшийся боксом, из неприязни нанес удары руками своему 52-летнему дяде. Родственник злоупотреблял спиртными напитками. От причиненных телесных повреждений дядя скончался на месте. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

·Происшествия

Спортсмену грозит до 15 лет тюрьмы.

Омские следователи направили в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 31-летнего жителя Омска, обвиняемого в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшего смерть.

По данным следствия, 7 июня нынешнего года в квартире дома на улице Рождественского, 15, обвиняемый, ранее по-любительски занимавшийся боксом, из неприязни нанес удары руками своему 52-летнему дяде. Родственник злоупотреблял спиртными напитками. От причиненных телесных повреждений дядя скончался на месте. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.