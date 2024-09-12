Горожанка оказалась еще и соседкой убитого.

Омские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства после обнаружения в нем 9 сентября в доме на улице Магистральной тела 44-летнего мужчины с ножевыми ранениями.

Выяснилось, что к преступлению причастна соседка потерпевшего. Она задержана и во всем призналась.

По версии следствия, омичка из ревности нанесла своему жениху два удара ножом в спину, от которых мужчина скончался на месте.

При осмотре места происшествия следователями изъяты орудие убийства и вещественные доказательства. Подозреваемая дала подробные показания на месте.