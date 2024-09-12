Неизвестные выманили деньги с банковского приложения дедушки.

В омскую полицию обратился 73-летний житель Центрального округа. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившийся врачом из поликлиники. И напомнил о необходимости прохождения ежегодной диспансеризации. Однако для внесения данных в некий единый медицинский справочник он предложил установить на телефон специальное приложение. Пенсионер выполнил все, что просили, после чего его попросили включить демонстрацию экрана и перейти в банковские приложения.

Спустя некоторое время потерпевший не смог зайти в приложение, а потом узнал, что лишился 1,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Омская полиция призывает родственников пенсионеров рассказать об опасности звонков с незнакомых номеров. Доверять им не стоит.