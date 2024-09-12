Омск-Информ
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·Общество

Он стал заслуженным энергетиком региона.
Президент Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Одну из наград – звание «Заслуженный энергетик Омской области» получил бывший гендиректор «Омскэнергосбыта» Николай Лясковец.
Отметим, что 68-летний Лясковец занимает пост директора «Омской энергосетевой компании». Он также является соучредителем компании с момента ее основания в 2018 году.
Лясковец работает в отрасли с 1972 года. Он начинал с должности электромонтера в «Омскэнерго». За последующие 30 лет дошел до руководящих должностей. Генеральным директором ОАО «Омскэнергосбыт» он являлся с 2005 по 2013 год. В 2013 году предприятие начало процедуру банкротства.
1849
·Общество

Он стал заслуженным энергетиком региона.
Президент Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Одну из наград – звание «Заслуженный энергетик Омской области» получил бывший гендиректор «Омскэнергосбыта» Николай Лясковец.
Отметим, что 68-летний Лясковец занимает пост директора «Омской энергосетевой компании». Он также является соучредителем компании с момента ее основания в 2018 году.
Лясковец работает в отрасли с 1972 года. Он начинал с должности электромонтера в «Омскэнерго». За последующие 30 лет дошел до руководящих должностей. Генеральным директором ОАО «Омскэнергосбыт» он являлся с 2005 по 2013 год. В 2013 году предприятие начало процедуру банкротства.
1849