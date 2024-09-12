После завершения строительных работ снесенное здание гимназии предстанет в прежнем виде – с рустами, пилястрами и сандриками.

Гимназия № 88, расположенная в Октябрьском округе Омска, будет воссоздана в первоначальном виде, заявил мэр города Сергей Шелест. Накануне он побывал на строительной площадке образовательного учреждения, которое сейчас отстраивают заново. Из-за аварийного состояния здание гимназии пришлось снести.

– Поступают вопросы о том, какой будет гимназия внешне. Отвечу: в данном случае объект получит первоначальный вид с воссозданием рустов, пилястр, сандриков, – написал Шелест в своем телеграм-канале. – Рассчитываем, что получится красиво.

Сейчас строители, занятые восстановлением гимназии, вышли на уровень 2-го этажа и намерены закрыть контур здания до конца ноября. Ранее была проведена гидроизоляция подвала и сделан круговой дренаж, который позволит избежать подтопления грунтовыми водами.

Шелест также побывал на стройплощадке школы в микрорайоне «Серебряный Берег». Здание будет состоять из нескольких блоков. На 3, 4, 5 и 6-м блоках строители завершили кладку первого этажа, на первом и втором они занимаются подвальными помещениями. В планах – завести под тепло хотя бы часть корпусов.

Напомним, что обе школы должны сдать в эксплуатацию в 2025 году.