Участвуя в благотворительной акции «Семья помогает семье» сотрудники предприятия собирали помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Сотрудники Омского НПЗ передали наборы с письменными и творческими принадлежностями детям из многодетных и малообеспеченных семей. Поддержка акции «Семья помогает семье» является частью волонтерской программы, которую с 2017 года реализует завод. Регулярное участие сотрудников предприятия в благотворительных проектах отметили в региональном Минтруде, назвав ОНПЗ «надежным социальным партнером правительства Омской области».

– В этом году предприятие уже традиционно поддержало благотворительную акцию. Дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, получили наборы письменных принадлежностей. Это реальная помощь, чтобы каждый ребенок чувствовал себя особенным и мог с радостью начать новый учебный год, – прокомментировала министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская.

В ближайшее время волонтеры ОНПЗ примут участие в еще одной благотворительной акции – аукционе «Мастерская добра». Вырученные средства с аукциона пойдут на покупку деревообрабатывающего станка для Дома детского творчества «Мечта».

– Каждый год предприятие оказывает помощь тем, кто нуждается в поддержке и заботе больше всего. Это дети из малообеспеченных семей или тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Мы намерены продолжать эту добрую традицию, чтобы школьники могли начать новый учебный год с хорошим настроением. Надеюсь, что канцелярские принадлежности, собранные сотрудниками нашего завода, станут дополнительным стимулом для успехов в учебе, – отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Благотворительность является важной, но не единственной составляющей обширной волонтерской программы. Так, в прошлом году сотрудники завода высадили крупномерные сосны в Советском парке, а также участвовали в проведении Дня донора. Этой весной добровольцы заложили аллею сибирских абрикосов.