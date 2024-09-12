Возгорание случилось из-за аварийного режима работы электрооборудования.

В МЧС по Омской области озвучили предварительную причину вчерашнего пожара в Куйбышевском доме-интернате в Центральном округе Омска. Возгорание тушили 27 спасателей и 7 единиц техники, самостоятельно эвакуировались 50 человек. Никто не пострадал.

Как выяснили дознаватели, предварительно пожар случился из-за аварийного режима работы электрооборудования. При этом автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре не сработала – сигнал о пожаре не прошел в МЧС автоматически.

– Факт неисправности систем оповещения крайне опасен. Пожар получает развитие, люди не знают о происшествии. Это может повлечь травмы и человеческие жертвы. В данном случае возгорание было обнаружено вовремя благодаря тому, что пожар произошел в дневные часы. В ночное время это могло привести к трагическим последствиям, особенно учитывая специфику учреждения. МЧС России в данный момент проводит проверку по факту пожара, по результатам которой будут применены меры реагирования, – уточнил заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Омской области Дмитрий Скворцов.

В ведомстве добавили, что по требованиям пожарной безопасности в РФ все социальные учреждения должны быть оборудованы работоспособными системами противопожарной защиты.