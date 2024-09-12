Омск-Информ
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·Общество

Пожилым горожанам предлагают оформить договор или оплачивать услуги ЖКХ в другом месте.
Омичи пожаловались депутату Госдумы Оксане Фадиной на то, что у них не принимают оплату за свет на почте. В отделении «Почты России» на улице Гуртьева от пенсионеров требуют сначала застраховать жилье и сделать взнос.
– Теперь, чтобы оплатить электроэнергию, нужно заплатить 60 рублей за страховку квартиры, и эта опция неотключаемая. Ну и нужен паспорт для этого. Если не нравится, идите эту квитанцию платите в другом месте, – рассказал местный житель в Telegram.
Как сообщает «НГС55», омичам навязывают страховку компании «Страховой Дом ВСК». При этом ежемесячный платеж составляет 45 рублей. В договоре, который предлагают омичам, написано, что страхование добровольное, однако без страховки сотрудники почты принимать квитанции на оплату услуг ЖКХ отказываются.
·Общество

Пожилым горожанам предлагают оформить договор или оплачивать услуги ЖКХ в другом месте.
Омичи пожаловались депутату Госдумы Оксане Фадиной на то, что у них не принимают оплату за свет на почте. В отделении «Почты России» на улице Гуртьева от пенсионеров требуют сначала застраховать жилье и сделать взнос.
– Теперь, чтобы оплатить электроэнергию, нужно заплатить 60 рублей за страховку квартиры, и эта опция неотключаемая. Ну и нужен паспорт для этого. Если не нравится, идите эту квитанцию платите в другом месте, – рассказал местный житель в Telegram.
Как сообщает «НГС55», омичам навязывают страховку компании «Страховой Дом ВСК». При этом ежемесячный платеж составляет 45 рублей. В договоре, который предлагают омичам, написано, что страхование добровольное, однако без страховки сотрудники почты принимать квитанции на оплату услуг ЖКХ отказываются.