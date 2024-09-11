Череда побед омской команды завершилась проигрышем.

Сегодня, 11 сентября, на омской «G-Drive Арене» прошел матч между омским «Авангардом» и хабаровским «Амуром». Игра завершилась проигрышем омского клуба со счетом 2:3.

«Ястребы» мощно начали первый период. Омичи забросили сразу две шайбы в ворота соперников. Счет 2:0 удалось удержать и во втором периоде. «Авангард» не дал хабаровчанам забросить ни одной шайбы.

В третьем периоде «Амур» ожил и забил первую шайбу. Затем за 56 секунд до конца периода гости сравняли счет до 2:2. Команды ушли на овертайм, где во время напряженной борьбы ни одна команда не забила гол. Настал черед серии буллитов, которая завершилась со счетом 2:1.