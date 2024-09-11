Стоимость контракта выросла на 700 млн рублей.

В Омске выросла стоимость строительства Красногорского гидроузла на Иртыше. Стоимость контракта на первый этап постройки выросла с 4,6 млрд до 5,3 млрд рублей.

Сейчас строительством гидроузла занимается московская компания «МежРегионСтрой». Больше двух лет назад – в июле 2022 года – с организацией заключили контракт. Согласно плану, первый этап должен завершиться до 15 сентября 2025 года. Четыре месяца назад строительная готовность объекта составила всего 20 %.

Что касается второго этапа строительства гидроузла, то в прошлом году проектно-изыскательский институт «Ленгипроречтранс» приступил к проектированию. С компанией заключили контракт на 612,9 млн рублей. В конце ноября 2024 года организация должна предоставить готовый проект и смету.