Омск-Информ
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·Спорт

До начала матча осталось менее получаса.

Сегодня, 11 сентября, в Омске пройдет последний домашний матч «Авангарда» перед играми на выезде. «Ястребы» встретятся с «Амуром» на «G-Drive Арене». Начало матча в 19:30.

Напомним, что ранее «Авангард» уже победил в трех матчах подряд. Хоккеистам удалось обыграть «Сибирь», «Нефтехимик» и «Ак Барс».

Следующая игра пройдет в Новосибирске. «Авангард» встретится с «Сибирью» 15 сентября.

·Спорт

До начала матча осталось менее получаса.

Сегодня, 11 сентября, в Омске пройдет последний домашний матч «Авангарда» перед играми на выезде. «Ястребы» встретятся с «Амуром» на «G-Drive Арене». Начало матча в 19:30.

Напомним, что ранее «Авангард» уже победил в трех матчах подряд. Хоккеистам удалось обыграть «Сибирь», «Нефтехимик» и «Ак Барс».

Следующая игра пройдет в Новосибирске. «Авангард» встретится с «Сибирью» 15 сентября.