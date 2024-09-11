Вертолет выставили на торги после банкротства компании, которой он принадлежал.

В минувший понедельник, 9 сентября, на торги по банкротству ООО «Авиакомпания «Сокол» выставили вертолет Ми-8Т, который находится в Омске. Этот летательный аппарат создали в 1983 году, сообщает «СуперОмск».

Вертолет с таким же бортовым номером участвовал в авиакатастрофе, которая произошла 4 ноября 2004 года возле Ханты-Мансийска. Во время инцидента погиб один из пассажиров, который был на борту.

При этом есть данные, что вертолет использовали до 2019 года. Сейчас он находится на территории «Омского завода гражданской авиации». Начальная стоимость вертолета составила 19,9 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимают до 11 октября. Добавим, что ООО «Авиакомпания «Скол» стала банкротом в 2022 году.