Причина возгорания пока неизвестна.

Сегодня в Омске произошел пожар в доме-интернате. По данным МЧС, пламя вспыхнуло на третьем этаже здания около 16:06.

Как стало известно «Омск-информу», речь идет о Куйбышевском доме-интернате для престарелых и инвалидов, который располагается по адресу: улица 10 лет Октября, 194.

Как сообщили в МЧС, на место происшествия выехали 27 пожарных на 7 машинах. Локализовать пламя им удалось в 16:21, открытое горение ликвидировали в 16:28. В 17:23 пожар ликвидировали полностью.

– Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара, – сообщили в МЧС по Омской области.

Площадь пожара составила 10 кв. м. Самостоятельно эвакуировались из здания 50 человек.