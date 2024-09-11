Их доля в домах составила 35 %.

По данным «Авито Недвижимости», в августе в новостройках Омска чаще всего продавали однокомнатные квартиры. Их доля составила 35 %. Доля двухкомнатных квартир достигла 31 %, трехкомнатных – 27 %. В несколько раз меньше – 6 % – омичам предлагали квартир-студий.

Средняя стоимость малогабаритных квартир в новостройках в России составила 5,3 млн рублей. В Омске – 4,4 млн рублей. Самые бюджетные варианты находятся в Саратове (2,4 млн рублей) и Ульяновске (2,8 млн рублей), самые дорогие – в Сочи (11 млн рублей) и Москве (10 млн рублей).

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в новостройках России составила 6,6 млн рублей. В Омске можно купить такую квартиру за 5,8 млн рублей. Варианты дешевле можно найти в Ульяновске (3,7 млн рублей), Брянске (3,8 млн рублей), Ижевске и Рязани (4 млн рублей). Самые дорогие однокомнатные квартиры в Сочи (16,1 млн рублей) и Москве (15,2 млн рублей).

В России стоимость двухкомнатной квартиры составляет 9,4 млн рублей. Омск вошел в тройку городов, где цены меньше всего (8,3 млн рублей), уступив только Ульяновску (5 млн рублей) и Ижевску (5,6 млн рублей). Дороже всего двухкомнатные квартиры, так же как однокомнатные и студии, в Сочи (22,4 млн рублей) и Москве (21,7 млн рублей).

Трехкомнатная квартира обойдется в Омске примерно в 9,9 млн рублей, при средней цене по России 12,8 млн рублей. Дешевле всего «трешки» в Ульяновске и Саратове – 6,9 и 7 млн рублей соответственно. В Москве и Сочи они стоят 32,4 и 29,4 млн рублей.