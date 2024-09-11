Муниципальный приют для домашних животных мобилизуют все ресурсы на отлов и содержание брошенных на дачах четвероногих.

Мэр Омска Сергей Шелест с сотрудниками городской администрации посетил муниципальный приют для животных. Сегодня в этом учреждении содержится около 500 четвероногих, но в ближайшее время нагрузка на приют значительно вырастет: завершается дачный сезон, и на улицах снова окажутся сотни собак, брошенных владельцами садовых участков.

– Главное на сегодня – мобилизация сил и средств для отлова и дальнейшего содержания собак, брошенных на дачных участках, – заявил мэр. – Также обсудили с руководством приюта работу бригад по отлову, необходимость ремонта транспорта учреждения, занятость ветеринаров, оказание коммерческих услуг, таких как стерилизация кошек и собак, поиск новых хозяев для четвероногих постояльцев и многое другое.

Чиновники также привезли подарки – циркулярную пилу, которая нужна для строительства новых будок, и корм. Сергей Шелест поблагодарил всех омичей, которые помогают учреждению.

– Большое спасибо горожанам, большим предприятиям и маленьким ИП, которые оказывают помощь и поддержку нашему муниципальному приюту и другим подобным организациям – вместе проще решать любые задачи, – отметил градоначальник.

Ранее Шелест обращался к омским дачникам с призывом не оставлять на участках собак, которых они брали весной для охраны имущества.