Она сообщила преступникам код из сообщения, а потом взяла кредиты и перевела деньги на чужой счет.

Мошенники обманули 22-летнюю омичку из Центрального округа. Она отдала преступникам 1,4 млн рублей.

Как сообщили в полиции, девушке позвонила женщина, которая представилась оператором сотовой компании. Незнакомка сообщила омичке об окончании срока действия договора. Для продления договора и сохранения своего номера девушка продиктовала код из СМС-сообщения.

Разговор прекратился, но потом девушке позвонил мужчина. Он сообщил, что личный кабинет омички на портале «Госуслуги» взломали мошенники и пытаются оформить кредиты. Мужчина направил девушку на представителя «центробанка», который объяснил, как спасти деньги. Под руководством преступников девушка заняла деньги у банка и перевела на чужой счет, который мошенники назвали «безопасным».

Позже она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.