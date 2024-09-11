Омск-Информ
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·Отдых и туризм

Столько денег было перечислено авиакомпаниям в качестве субсидий за недополученные доходы.

С января по июль текущего года из бюджета Омской области было перечислено свыше 112 млн рублей в качестве субсидий авиакомпаниям. Они предоставляют жителям Омской области билеты по более низким ценам, а казна возмещает им недополученные доходы. Благодаря этому пассажиры могут летать в другие города, минуя Москву, по доступным ценам.

Всего из Омска представлены авиаперелеты по 12 субсидируемым маршрутам:

  1. Надым;
  2. Новый Уренгой;
  3. Салехард;
  4. Ноябрьск;
  5. Абакан;
  6. Горно-Алтайск;
  7. Самара;
  8. Тобольск;
  9. Уфа;
  10. Казань;
  11. Екатеринбург;
  12. Минеральные Воды.

Отметим, что другие регионы также активно развивают субсидируемые направления. Это повышает мобильность населения и позитивно влияет на экономические показатели, в том числе позволяет привлечь туристов.  

·Отдых и туризм

Столько денег было перечислено авиакомпаниям в качестве субсидий за недополученные доходы.

С января по июль текущего года из бюджета Омской области было перечислено свыше 112 млн рублей в качестве субсидий авиакомпаниям. Они предоставляют жителям Омской области билеты по более низким ценам, а казна возмещает им недополученные доходы. Благодаря этому пассажиры могут летать в другие города, минуя Москву, по доступным ценам.

Всего из Омска представлены авиаперелеты по 12 субсидируемым маршрутам:

  1. Надым;
  2. Новый Уренгой;
  3. Салехард;
  4. Ноябрьск;
  5. Абакан;
  6. Горно-Алтайск;
  7. Самара;
  8. Тобольск;
  9. Уфа;
  10. Казань;
  11. Екатеринбург;
  12. Минеральные Воды.

Отметим, что другие регионы также активно развивают субсидируемые направления. Это повышает мобильность населения и позитивно влияет на экономические показатели, в том числе позволяет привлечь туристов.  