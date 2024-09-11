Столько денег было перечислено авиакомпаниям в качестве субсидий за недополученные доходы.

С января по июль текущего года из бюджета Омской области было перечислено свыше 112 млн рублей в качестве субсидий авиакомпаниям. Они предоставляют жителям Омской области билеты по более низким ценам, а казна возмещает им недополученные доходы. Благодаря этому пассажиры могут летать в другие города, минуя Москву, по доступным ценам.

Всего из Омска представлены авиаперелеты по 12 субсидируемым маршрутам:

Надым; Новый Уренгой; Салехард; Ноябрьск; Абакан; Горно-Алтайск; Самара; Тобольск; Уфа; Казань; Екатеринбург; Минеральные Воды.

Отметим, что другие регионы также активно развивают субсидируемые направления. Это повышает мобильность населения и позитивно влияет на экономические показатели, в том числе позволяет привлечь туристов.