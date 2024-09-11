Омск-Информ
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·Общество

В этой должности утвердили исполняющего обязанности.
Вчера, 10 сентября, генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации подписал приказ о назначении начальника Управления судебного департамента в Омской области. Им стал Константин Смагин.
Как сообщили в пресс-службе омских судов, Смагин окончил Ярославское высшее военное финансовое училище им. Хрулева и Омскую академию МВД. Проходил военную службу на офицерских должностях. Работал судьей.
С 2022 года находился в почетной отставке. В сентябре 2023 года его снова назначили на должность заместителя начальника Управления судебного департамента в Омской области. С апреля 2024 г. исполнял обязанности начальника.
·Общество

В этой должности утвердили исполняющего обязанности.
Вчера, 10 сентября, генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации подписал приказ о назначении начальника Управления судебного департамента в Омской области. Им стал Константин Смагин.
Как сообщили в пресс-службе омских судов, Смагин окончил Ярославское высшее военное финансовое училище им. Хрулева и Омскую академию МВД. Проходил военную службу на офицерских должностях. Работал судьей.
С 2022 года находился в почетной отставке. В сентябре 2023 года его снова назначили на должность заместителя начальника Управления судебного департамента в Омской области. С апреля 2024 г. исполнял обязанности начальника.