Женщина купила большую партию контрафактного алкоголя и хранила его в магазине супруга. Об этом узнали полицейские.
Суд в Таре вынес приговор по уголовному делу 57-летней местной жительницы, у которой сотрудники полиции нашли и изъяли крупную партию контрафактного алкоголя. Женщину наказали специфически.
Как было установлено в суде, в феврале текущего года тарчанка купила в Омске партию контрафактного алкоголя и сигарет. Привезя их в Тару на автомобиле «Газель», женщина оставила всю партию на хранение в магазине своего мужа. В дальнейшем контрафакт планировалось реализовать, но о его наличии стало известно сотрудникам полиции. Они изъяли всю партию стоимостью более 400 тыс. рублей.
– Вину в совершении преступления женщина признала в полном объеме. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 90 тыс. рублей, а также конфисковал в пользу государства автомобиль «Газель», на котором перевозился контрафакт, – сообщили в областной прокуратуре.
Приговор вступил в законную силу.