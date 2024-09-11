Омск-Информ
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·Происшествия

Юному горожанину понадобилась медицинская помощь.

Вчера, в 19:40 часов, стало известно о ДТП с пострадавшими. Сотрудники полиции установили, что 50-летний водитель «Рено-Логана» на пересечении улицы Малиновского с проспектом Менделеева врезался в 16-летнего юношу на мопеде без прав управления. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю мопеда. Проводится проверка.

·Происшествия

Юному горожанину понадобилась медицинская помощь.

Вчера, в 19:40 часов, стало известно о ДТП с пострадавшими. Сотрудники полиции установили, что 50-летний водитель «Рено-Логана» на пересечении улицы Малиновского с проспектом Менделеева врезался в 16-летнего юношу на мопеде без прав управления. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю мопеда. Проводится проверка.