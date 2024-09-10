Предприниматель заплатит за право аренды 28 тыс рублей.

Омский предприниматель Максим Евушок купил права на заключение договора об аренде акватории Иртыша, сообщает Город55. Этот участок находится на правом берегу реки в районе «Зеленого острова». Его площадь составляет 20 тыс. квадратных метров.

Договор заключат на 19 лет 3 месяца. От арендатора потребуется вести регулярные наблюдения за водными объектами и водоохранными зонами и предоставлять полученные сведения в омское отделение Федерального агентства водных ресурсов. Также от него потребуется каждый квартал составлять отчеты о том, как именно используется вода.

Отметим, что в торгах участвовали двое: ИП Максим Евтушок и Сергей Маджитов. Победителем стал первый участник, он предложил 28 тыс. рублей. За оставшийся квартал предприниматель заплатит 612 тыс. 63 копейки. А в 2025 году ему предстоит заплатить 703 рубля 8 копеек за квартал. Затем стоимость аренды будет увеличиваться каждый год из-за коэффициента, который будет учитывать изменение потребительских цен.