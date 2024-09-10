Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Предприниматель заплатит за право аренды 28 тыс рублей.

Омский предприниматель Максим Евушок купил права на заключение договора об аренде акватории Иртыша, сообщает Город55. Этот участок находится на правом берегу реки в районе «Зеленого острова». Его площадь составляет 20 тыс. квадратных метров.

Договор заключат на 19 лет 3 месяца. От арендатора потребуется вести регулярные наблюдения за водными объектами и водоохранными зонами и предоставлять полученные сведения в омское отделение Федерального агентства водных ресурсов. Также от него потребуется каждый квартал составлять отчеты о том, как именно используется вода.

Отметим, что в торгах участвовали двое: ИП Максим Евтушок и Сергей Маджитов. Победителем стал первый участник, он предложил 28 тыс. рублей. За оставшийся квартал предприниматель заплатит 612 тыс. 63 копейки. А в 2025 году ему предстоит заплатить 703 рубля 8 копеек за квартал. Затем стоимость аренды будет увеличиваться каждый год из-за коэффициента, который будет учитывать изменение потребительских цен.

·Экономика/Бизнес

Предприниматель заплатит за право аренды 28 тыс рублей.

Омский предприниматель Максим Евушок купил права на заключение договора об аренде акватории Иртыша, сообщает Город55. Этот участок находится на правом берегу реки в районе «Зеленого острова». Его площадь составляет 20 тыс. квадратных метров.

Договор заключат на 19 лет 3 месяца. От арендатора потребуется вести регулярные наблюдения за водными объектами и водоохранными зонами и предоставлять полученные сведения в омское отделение Федерального агентства водных ресурсов. Также от него потребуется каждый квартал составлять отчеты о том, как именно используется вода.

Отметим, что в торгах участвовали двое: ИП Максим Евтушок и Сергей Маджитов. Победителем стал первый участник, он предложил 28 тыс. рублей. За оставшийся квартал предприниматель заплатит 612 тыс. 63 копейки. А в 2025 году ему предстоит заплатить 703 рубля 8 копеек за квартал. Затем стоимость аренды будет увеличиваться каждый год из-за коэффициента, который будет учитывать изменение потребительских цен.