Машина чуть не уехала без мужчины, он попытался ее остановить и получил травмы.

Вчера, 9 сентября, в Омской области на берегу озера у деревни Луговой произошла трагедия, сообщает «СуперОмск». 50-летний житель Москаленского района приехал порыбачить и погиб из-за своего автомобиля.

По предварительным данным, машина была заведена, когда стояла на склоне. В какой-то момент она начала съезжать вниз, а мужчина попытался ее остановить.

В результате омич получил смертельные травмы. Следственный комитет России по Омской области проводит проверку по факту гибели мужчины.