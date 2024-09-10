В районе спортивно-оздоровительного комплекса «Аквамарин» будут ремонтировать переезд.

В ночь с 16 на 17 и с 17 на 18 сентября в Омске перекроют улицу 3-ю Транспортную в районе дома № 1/1 на улице 1-я Индустриальная. Ограничения будут действовать с 23:30 до 05:30.

Как сообщили в мэрии, в это время на участке будут ремонтировать железнодорожный переезд.

Изменятся маршруты общественного транспорта, которые проходят по перекрытому участку. По какким улицам поедут ранние и поздние рейсы автобусов № 8Н, 63, 68 и 97, не сообщается.