Количество ДТП за 8 месяцев 2024 года снизилось на 5,5 % по сравнению с прошлым годом.

Мэр Сергей Шелест сообщил о снижении аварийности на омских дорогах. За 8 месяцев 2024 года произошло 1185 ДТП, что на 5,5 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1258).

– Снижение показателя аварийности связано с реализацией профильными структурами администрации комплекса мероприятий. В их числе – устранение выявленных очагов аварийности и повышение безопасности движения вблизи социальных учреждений, в первую очередь у городских школ, – отметил Сергей Шелест.

Также уменьшается тяжесть дорожных аварий: снизилось число погибших и раненых в ДТП – на 25,8 и 11 % соответственно. Коэффициент тяжести последствий ДТП в текущем году сократился с 1,9 до 1,6 по сравнению с прошлым годом.