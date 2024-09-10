Омск-Информ
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·Происшествия

В этой аварии травмы получил подросток.
Вчера около 21:40 на улице Мельничной случилось дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Автоспектр MOBILAB столкнулся с ВАЗ-21110.
По предварительным данным полиции, авария произошла потому, что 62-летний водитель Автоспектра перед разворотом не занял крайнее положение на проезжей части. В результате пострадал 15-летний пассажир ВАЗа.
Отметим, что автмобили Автоспектр Mobilab используют в качестве передвижных лабороторий, телекоммуникационных станций и т. д.
·Происшествия

В этой аварии травмы получил подросток.
Вчера около 21:40 на улице Мельничной случилось дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Автоспектр MOBILAB столкнулся с ВАЗ-21110.
По предварительным данным полиции, авария произошла потому, что 62-летний водитель Автоспектра перед разворотом не занял крайнее положение на проезжей части. В результате пострадал 15-летний пассажир ВАЗа.
Отметим, что автмобили Автоспектр Mobilab используют в качестве передвижных лабороторий, телекоммуникационных станций и т. д.