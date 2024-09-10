Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина и его пассажиры получили травмы.
Вчера около 12:30 на Пушкинском тракте случилось ДТП. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado вылетел с дороги и врезался в фонарный столб с дорожными знаками. В аварии пострадали водитель внедорожника и его пассажиры: 35-летняя женщина и 7-месячный ребенок.
– Малолетний ребенок перевозился без детского удерживающего устройства. За данное нарушение в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение требований к перевозке детей», – сообщили в ГИБДД.
В обстоятельствах и причинах ДТП разбирается полиция.  
·Происшествия

Мужчина и его пассажиры получили травмы.
Вчера около 12:30 на Пушкинском тракте случилось ДТП. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado вылетел с дороги и врезался в фонарный столб с дорожными знаками. В аварии пострадали водитель внедорожника и его пассажиры: 35-летняя женщина и 7-месячный ребенок.
– Малолетний ребенок перевозился без детского удерживающего устройства. За данное нарушение в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение требований к перевозке детей», – сообщили в ГИБДД.
В обстоятельствах и причинах ДТП разбирается полиция.  