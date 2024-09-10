Победители всероссийских олимпиад, конкурсов и научных соревнований обучались по программам развития личностных компетенций и инженерных знаний.

Более 800 школьников и студентов (представители 20 вузов и 63 школ) приняли участие в летних образовательных программах «Газпром нефти» для одаренной молодежи. Приглашение отдохнуть и подучиться получили победители всероссийских олимпиад, призеры конкурсов и научных соревнований. Лагеря посетили «вундеркинды» из 32 регионов страны – учащиеся из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Новосибирска, Казани и Омска. От Омской области в проекте приняли участие два лицея № 113 и 166.

Программы развития личностных компетенций и инженерных знаний были адаптированы для разных возрастов. Так, учащиеся 7–10-х классов на летних сборах решали олимпиадные задачи по математике, химии, физике и программированию – в рамках совместного проекта компании с президентским физико-математическим лицеем № 239 в Санкт-Петербурге. Выпускники школ и студенты учились управлять командой и бизнес-проектами, а также посетили технологические центры «Газпром нефти». По итогам занятий 125 участников получили стипендии, а также приглашения на практику и стажировку в компанию.

– Мы помогаем одаренной молодежи пройти путь от школы до лучших учебных заведений страны и построить успешную карьеру. Участники наших образовательных программ присоединяются к молодежному сообществу компании и продолжают участие в ее проектах. Это создает удобный и понятный карьерный путь, помогает найти свою команду и присоединиться к работе в компании уже во время обучения на старших курсах в вузе или после его окончания, – расказал ректор Корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев.

Летние учебные программы для молодежи являются частью большой образовательной экосистемы компании, а профориентационная работа начинается еще со школы. Так сотни юных омичей вовлечены в программу подготовки молодых кадров «Школа – ссуз/вуз – ОНПЗ». Школьники, выбирающие для себя профессию, во время занятий окончательно определяются со своей будущей карьерой.

– Завод оснащает школьные лаборатории современным оборудованием, проводит интеллектуальные турниры и научные конференции. Проекты помогают выявить школьников с математическим складом ума и дать им возможность выбрать профессию нефтепереработчика. Для этого компанией разработаны специальные программы обучения и в Омском государственном техническом университете, где открыта базовая кафедра «Газпром нефти», – сообщил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Добавим, что в ОмГТУ также проходят занятия «школьного факультета» ОНПЗ. Под руководством преподавателей политеха школьники и лицеисты углубленно изучают химию и физику. Знание этих предметов поможет им при поступлении в университет.