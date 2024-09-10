Запрет начнет действовать сегодня вечером.

Завтра, 11 сентября, Омская область будет праздновать Всероссийский день трезвости. В связи с этим с 10:00 до 22:00 в регионе запретили продавать алкоголь. С учетом ночного запрета на продажу алкоголя, он продлится с 22:00 10 сентября до 10:00 12 сентября.

Отметим, что Всероссийский день трезвости решили отметить таким образом в десятках регионов страны. Омские депутаты поддержали законопроект еще в мае. Однако эта норма не распространяется на предприятия общественного питания. То есть в ресторанах и барах наливать по-прежнему будут.

Власти также просят сообщать о нарушениях запрета на продажу алкоголя через платформу обратной связи портала госуслуг и через официальный сайт регионального министерства экономического развития (кнопка «Сообщить о проблеме»).

За торговлю алкоголем 11 сентября омичам грозят конфискации и штрафы: для должностных лиц – 20–40 тыс. рублей, для юридических лиц – 100–300 тыс. рублей.