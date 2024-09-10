Омск-Информ
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·Общество

Обследовать и ремонтировать участок будут в следующем году.
Омичи пожаловались на ремонт асфальта на улице Грибоедова в Старом Кировске. Судя по фотографиям, опубликованным в соцсетях, на дороге образовались колеи и трещины.
– К сожалению, из-за технических причин часть асфальта была уложена без специальной техники, по причине ее поломки, – сообщили в мэрии.
В следующем году чиновники планируют обследовать участок и в случае необходимости отремонтировать.
·Общество

Обследовать и ремонтировать участок будут в следующем году.
Омичи пожаловались на ремонт асфальта на улице Грибоедова в Старом Кировске. Судя по фотографиям, опубликованным в соцсетях, на дороге образовались колеи и трещины.
– К сожалению, из-за технических причин часть асфальта была уложена без специальной техники, по причине ее поломки, – сообщили в мэрии.
В следующем году чиновники планируют обследовать участок и в случае необходимости отремонтировать.