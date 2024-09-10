Возле восьмиэтажки появятся детские и спортивные тренажеры, пешеходные аллеи и парковка.
Появилась информация о строящейся высотке на пересечении улиц 17-й Военный городок, 5-й Северной и Красный Пахарь. Ее возводит «Специализированный застройщик «Полат» Али Багандова и Басира Пахруева.
Компания представила эскизы будущей высотки на 140 квартир. Предполагается исполнить в светлых тонах с яркими оранжевыми вкраплениями. Квартиры начинались от 24 квадратных метров, заявлено 84 однокомнатных, 42 двухкомнатных и 14 трехкомнатных помещений, сообщает «СуперОмск». Первый этаж планируется отвести под коммерческие площади. На придомовой территории предполагаются внутренний дворик с детскими и спортивными тренажерами, пешеходной аллеей, а также парковку.
Этот участок площадью около 6 тысяч квадратных метров ранее принадлежал Министерству обороны РФ. Однако в итоге был реализован компании «Специализированный застройщик «Полат».