Женщина отдала преступнику 5 тыс. рублей.

Житель Щербакульского района обманул знакомую 72-летнюю пенсионерку. Мужчина сообщил сельчанке, что собирает деньги на лечение ребенка своей знакомой. У мальчика якобы нашли рак, и ему срочно требуется помощь.

Пожилая женщина поверила мужчине, так как ранее он был знаком с ее покойным мужем, приходил к ним в гости. Не раздумывая, она отдала на лечение ребенка 5 тыс. рублей.

Через некоторое время она встретила на улице мать якобы больного ребенка. Пенсионерка начала расспрашивать женщину о здоровье мальчика и о том, как идет сбор средств. Тогда обман и вскрылся. Оказалось, что все дети женщины здоровы.

Пенсионерка обратилась в полицию. Полицейские задержали сельчанина и возбудили на него уголовное дело. Ранее он уже нарушал закон и освободился из колонии всего три недели назад.