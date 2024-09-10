Пострадали 4 человека.

В ночь на вторник, 10 сентября, Подмосковье подверглось мощной атаке беспилотников. Всего этой ночью ПВО сбили 14 беспилотников в Раменском, Подольске, Люберцах, Домодедово и Коломне. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В результате нападения погиб девятилетний ребенок. Три человека получили ранения во время атаки на Спортивном проезде, и одна женщина пострадала на Высоковольтной улице. У всех осколочные ранения.

[Обновление от 9:58]

По уточненным данным, в результате атаки беспилотников погибла 46-летняя женщина. Информация о погибшем ребенке не нашла подтверждения.