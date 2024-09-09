Омск-Информ
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·Общество

Газопроводы в Оконешниковском районе никак не обслуживали.

Омская прокуратура провела проверку в Оконешниковском районе и нашла нарушения в законодательстве о муниципальной собственности. Ведомство выяснило, что районная администрация не поставила на счет 9 бесхозных газопроводов протяженностью более 10 км, которые обеспечивали газоснабжение жителей и организации поселка.

Газопроводы не ремонтировали, что могло привести к неблагоприятным последствиям. Прокурор направил в суд иск и потребовал, чтобы администрация поселения поставила газопроводы на учет. Суд удовлетворил заявленные требования. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

·Общество

Газопроводы в Оконешниковском районе никак не обслуживали.

Омская прокуратура провела проверку в Оконешниковском районе и нашла нарушения в законодательстве о муниципальной собственности. Ведомство выяснило, что районная администрация не поставила на счет 9 бесхозных газопроводов протяженностью более 10 км, которые обеспечивали газоснабжение жителей и организации поселка.

Газопроводы не ремонтировали, что могло привести к неблагоприятным последствиям. Прокурор направил в суд иск и потребовал, чтобы администрация поселения поставила газопроводы на учет. Суд удовлетворил заявленные требования. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.