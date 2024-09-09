В третьем периоде «ястребы» забили три шайбы из четырех.

Сегодня, 9 сентября, на омской «G-Drive Арене» прошел матч между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом». В первом периоде гости забросили шайбу в омские ворота на 19-й секунде с начала матча. Очень скоро «Авангард» сравнял счет. Первый период завершился с результатом 1:1.

Во втором периоде ситуация не изменилась. Хотя омичи забросили шайбу, судьи углядели в этом игру высоко поднятой клюшкой. Поэтому гол отменили.

В третьем периоде «ястребы» забросили вторую шайбу и вырвались вперед со счетом 2:1. За три минуты до конца матча казанцы взяли тайм-аут, после него «барсы» вышли на лед вшестером. Затем «Авангард» подряд забил две шайбы. Игра завершилась со счетом 4:1.