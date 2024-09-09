Мужчина снял госномер, заправился на заправке бесплатно, а когда уехал, вернул номер на место.

В полицию обратился управляющий АЗС, которая находится возле села Лузино. Он рассказал о пропаже бензина. Омские полицейские выяснили, что днем на АЗС приехал внедорожник без госномера.

Водитель воспользовался тем, что на заправке действует система постоплаты. Поэтому залил в бак 90 литров бензина и уехал. Сумма ущерба составила 4.5 тыс рублей.

Сотрудники УМВД изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и установили личность подозреваемого. Им оказался 26-летний омич. В день кражи злоумышленник ехал к родителям в деревню Петровка Омского района.

Перед тем, как заехать на АЗС, омич снял госномер, а потом вернул его на место. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее омич не был судимым. Он уже возместил причиненный ущерб.