Они будут ездить позже из-за ремонта железной дороги.

С 17 по 26 сентября в Омской области в связи с капремонтом пути изменится расписание электричек. Как сообщает «Омск-пригород», корректировки составят от 3 до 37 минут.

Электричка № 6345/6663 Татарская – Колония – Омск будет отправляться со станции Татарская в 16:35 (на 30 минут позже), со станции Колония в 16:21 (на 20 минут позже). На станцию Омск она прибудет в 18:39 (на 20 минут позже).

Электричка № 6674/6344 Омск – Колония – Татарская со станции Омск отправится в 18:54 (на 17 минут позже), со станции Колония – в 21:29 (на 37 минут позже). Прибытие на станцию Татарская ожидается в 23:13 (на 37 минут позже).

№ 6347/6667 Татарская – Колония – Омск: отправление со станции Татарская в 16:03 (на 3 минуты позже), отправление со станции Колония в 19:49 (на 3 минуты позже), прибытие на станцию Омск в 21:51 (на 3 минуты позже).