Омск-Информ
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·Общество

Повышенный уровень загрязнения синоптики обещают по утрам 10, 11 и 12 сентября.
В Омске снова ожидаются неблагоприятные для рассеивания выбросов метеоусловия 1-й степени опасности. По данным Обь-Иртышского УГМС, они наступят сегодня в 22:00 и продлятся до 10:00 завтрашнего дня.
В связи с этим сегодня ночью и завтра утром уровень загрязнения воздуха в городе ожидается повышенный. Отметим, что повышенным он также будет утром 11 и 12 сентября.
·Общество

Повышенный уровень загрязнения синоптики обещают по утрам 10, 11 и 12 сентября.
В Омске снова ожидаются неблагоприятные для рассеивания выбросов метеоусловия 1-й степени опасности. По данным Обь-Иртышского УГМС, они наступят сегодня в 22:00 и продлятся до 10:00 завтрашнего дня.
В связи с этим сегодня ночью и завтра утром уровень загрязнения воздуха в городе ожидается повышенный. Отметим, что повышенным он также будет утром 11 и 12 сентября.