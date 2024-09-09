Разозлившись из-за поломанной музыкальной колонки, отморозок стал избивать беременную сожительницу и прыгать на ее животе.

Омский областной суд вынес приговор по уголовному делу 35-летнего местного жителя, который обвинялся в убийстве своей 18-летней сожительнице. Его жертва на момент трагедии была беременной, поэтому обвиняемого судили по пп. «г, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, совершенное с особой жестокостью).

По версии следствия, 21 октября 2023 года во время совместного распития алкоголя ранее неоднократно судимый омич жестоко избил свою беременную сожительницу. Поводом стала сломавшаяся аудиоколонка. Отморозок не только бил подругу, но и прыгал на ее животе. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Суд приговорил обвиняемого к 19 годам строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев. Также суд удовлетворил иск отца погибшей о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.