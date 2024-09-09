Если душевного тепла хватило, чтобы прикормить четвероногого питомца, нужно найти немного доброты и оставить его себе.

Мэр Омска Сергей Шелест обратился к местным дачникам. Он попросил садоводов не бросать на участках собак, которых люди взяли в начале сезона для охраны дач. Эта проблема становится острой каждую осень.

– Недопустимо бросать на участках животных, которых вы приручили за лето, – написал градоначальник в своем телеграм-канале. – Десятки собак ежегодно остаются одиночками в опустевших садах, жизнь заставляет их сбиваться в стаи, искать пропитания, отстаивать свои границы.

Как подчеркнул мэр, если хватило душевного тепла прикормить четвероногого питомца, нужно найти еще немного доброты, чтобы забрать его с дачи и оставить у себя дома.