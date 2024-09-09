Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

На это ему потребовалось чуть больше месяца.
Житель села Завьялово в Знаменском районе совершил 32-дневное путешествие на электровелосипеде. Как сообщает «Вечерний Омск», 52-летний Андрей Богданов преодолел 3580 километров и добрался из родного села до Черного моря.
О путешествии мужчина рассказывал в социальных сетях. Он также отметил, что в путешествии ему помогали жители тех мест, которые он проезжал.
·Общество

На это ему потребовалось чуть больше месяца.
Житель села Завьялово в Знаменском районе совершил 32-дневное путешествие на электровелосипеде. Как сообщает «Вечерний Омск», 52-летний Андрей Богданов преодолел 3580 километров и добрался из родного села до Черного моря.
О путешествии мужчина рассказывал в социальных сетях. Он также отметил, что в путешествии ему помогали жители тех мест, которые он проезжал.